Roberto Bizzocchi, ormai ex co-presidente della Vis Pesaro, si è così scusato al Resto del Carlino per le dichiarazioni sul patron della Sampdoria, Ferrero, che lo hanno portato all'esclusione dalla società: "Mi tiro indietro per amore della Vis, con tutte le conseguenze del caso. Non era mia intenzione offendere il presidente Massimo Ferrero, io mi riferivo al fatto che con la Vis non ha grandi rapporti in quanto ci interfacciamo con altre persone per la collaborazione. Se la società ritiene opportuna la mia uscita di scena ne prendo atto e lo farò. Sempre per amore della Vis. Mi scuso con Ferrero, era una trasmissione in un contesto particolare, mi sono lasciato andare e ho sbagliato".