Bomber in extremis. Chiamatela "zona Floro Flores"

© foto di Giuseppe Scialla

E' una Casertana fatta di grandi individualità quella costruita in estate dal ds Martone e dal presidente D'Agostino. Giocatori di qualità che si messono al servizio del bene collettivo. Uno di questi è senza dubbio Antonio Floro Flores, bomber da anni fra Serie A e Serie B, che convinto dal progetto dei Falchetti ha deciso di scendere in Lega Pro per essere ancora protagonista. Un ruolo che l'attaccante napoletano ha preso seriamente fin da subito. Due gol finora con la maglia rossoblu ed entrambi in pieno recupero. Con Bisceglie il sigillo dell'ex Napoli e Chievo non è servito ad evitare la sconfitta alla formazione di Gaetano Fontana, ma nell'ultimo weekend il gol segnato al Catania ha invece regalato un punto prezioso, in uno scontro dal sapore di Serie B contro gli etnei. Due gol, entrambi in extremis. Non chiamatela più "zona Cesarini", ma "zona Floro Flores".