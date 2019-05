Boscaglia rinnova con l'Entella: "Sono contentissimo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Boscaglia rinnova con l'Entella. Nella giornata di ieri il tecnico biancoceleste ha firmato un contratto con il club di via Gastaldi fino al 2021. Il mister ha espresso tutta la sua felicità ai taccuini dell'edizione Levante de Il Secolo XIX: "Sono contentissimo, ora ci dobbiamo buttare a testa bassa nel lavoro e nella progettazione della nuova stagione. Eravamo già a buon punto, avevamo iniziato già a ragionare qualche mese con la dirigenza ma abbiamo dato la priorità al campionato come giusto che fosse. Trovare un punto d'intesa con il presidente Antonio Gozzi e i direttori Matteo Matteazzi e Matteo Superbi non è stato difficile, c'era la volontà di proseguire il lavoro che abbiamo intrapreso e che ha avuto come primo risultato la risalita in Serie B".