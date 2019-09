Brienza: "Bari e Reggina si contenderanno primato fino alla fine"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Franco Brienza, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, è diventato ambasciatore del Bari. L'ex attaccante, intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, ha parlato della sfida tra Bari e Reggina, gara particolare avendo vestito Brienza anche la maglia amaranto: "Ho un ruolo diverso ma di grande prestigio. Rappresento una città importante come Bari, un società rinata con progetti ambiziosi. C’è un grande presidente che vuole riportare il Bari dove merita. L’ha dimostrato con una campagna acquisti scoppiettante per la categoria. Un pubblico molto appassionato, ideale per un giocatore di calcio. Il campionato di C è difficile, sale solo chi arriva primo, poi i playoff sono una bagarre. Bari e Reggina si contenderanno il primato sino alla fine. Sarà una bella partita lunedi sera. Sono piazze che meritano di stare in A, la serie C è un paradosso. Una sfida elettrizzante con un pubblico. Chi vincerà il campionato? Mi auguro il Bari, ha tutto per balzare in testa e restarci sino alla fine".