Buzzegoli: "Niente Novara, ma nessuna polemica"

Sfuma la trattativa che avrebbe portato al Novara il centrocampista Daniele Buzzegoli, e a spiegare il perché del tutto è lo stesso calciatore, dalle colonne de La Stampa:

"Novara era la prima scelta. Sapevo che il mio arrivo sarebbe dipeso da qualche uscita, ma sia chiaro: non ce l’ho con nessuno se oggi sono a piedi e devo guardarmi attorno. Mi spiace anzi per Charly (Ludi, ndr): ci era bastato un attimo per trovare l’accordo, che non dipendeva dalla categoria. Nessuna polemica. Anzi, dico che il Novara ha allestito una grande squadra e sarei stato entusiasta di farne parte".

Sul suo personale: "Da 15 giorni mi alleno con la Lastrigiana, una squadra di Firenze. Ho tanta voglia di ricominciare, ma anche 35 anni. Devo badare al mio futuro e a quello della mia famiglia: sono rimasto quindi d’accordo con la società che se trovassi una soluzione convincente in un altro club, la accetterei senza aspettare ancora. Questa è l’ipotesi più probabile, altrimenti rischio di non giocare più. Comunque non si sa mai, per me Novara resterà sempre Novara".