© foto di Giuseppe Scialla

La Juve Stabia sta tritando ogni possibile record della Serie C. Sono 14 le partite disputate in questa stagione, con un bottino di 11 vittorie e tre pareggi: in totale 35 punti, che sarebbero 36 senza il punto di penalizzazione che pende sulle Vespe (così come Rende e Trapani, che occupano le altre due posizioni del podio nel girone C). La vittoria di ieri contro i granata (2-1) ha permesso di mantenere l'imbattibilità in questo campionato, un record che condivide solo con un'altra squadra in questo campionato: la Juventus di Massimiliano Allegri, capace di 14 vittorie e un pareggio in 15 partite. In comune tra le due squadre anche la differenza reti e il vantaggio che hanno sulla seconda in classifica.