Cacia...e all'improvviso c'è il Novara. Oggi il D-day

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Antonio Floro Flores, Alberto Gilardino, Filip Raicevic, Daniele Cacia: con il mercato svincolati ancora aperto, è lotta serrata per accaparrarsi uno di questi calciatori, ambitissimi non solo in Serie C ma anche in B. Del resto, talenti sui quali c'è poco da discutere.

Come per poco sarà svincolato Daniele Cacia, atteso quest'oggi a Novara per la firma del contratto, dopo che nei giorni scorsi, con tanto di visita a Novarello, è stato trovato l'accordo tra il club azzurro e il giocatore, che siglerà un biennale: tante le squadre che si erano mosse per il classe '83, ma a spuntarla è stata la formazione azzurra, che aveva tenuto ben nascosto il desiderio di questo rinforzo ma è stata pronta a sferrare il colpo decisivo per sbaragliare la concorrenza. Certo, la possibilità del ripescaggio in Serie B, con la data del 7 settembre da cerchiare in rosso (si discuteranno infatti svariati ricorsi), può essere stata un punto a favore degli azzurri, ma indubbiamente anche il progetto ha indotto l'attaccante ad accettare.

E per progetto si intende un tempestivo ritorno in Cadetteria, che se non avverrà mediante ripescaggio sarà sul campo.

Ma Cacia non ha ovviamente solo mosso gli equilibri di campo, per così dire, bensì anche quelli del mercato. Come proseguiranno gli azzurri? Il DS dell'Alessandria sostiene che il club di patron De Salvo sia ancora sulle tracce di Gonzalez, ma da Novara ciò non trova conferme, anche se probabilmente un ulteriore innesto arriverà (si parla di Rosseti dell'Ascoli). E Sansone? Se la Ternana effettivamente concretizzasse la proposta per averlo, ulteriori novità potrebbero svilupparsi nelle ultime caldissime ore di mercato.