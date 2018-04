Canotto e Simeri regalano la vittoria alla J. Stabia sul Monopoli. Top & Flop

Juve Stabia 2-1 Monopoli

Trentacinquesima giornata del girone C di Serie C, al Menti si sfidano Juve Stabia e Monopoli. Le vespe passano in vantaggio al 34’ con Simeri, al 46’ pari ospite con Salvemini; finisce con un giusto pareggio la prima frazione. Nella ripresa meglio i gialloblu di Ferrara che siglano il raddoppio con Canotto, su cross di Strefezza. Termina così, una vittoria che porta i campani al quarto posto a quota 50 punti, sorpassando proprio i pugliesi, che restano fermi a 48 punti.

IL TABELLINO DEL MATCH

Juve Stabia (4-3-3): Branduani 6; Nava 5,5, Bachini 6,5, Allievi 6, Marzorati 6 (84’ Redolfi sv); Viola 6,5 (78’ Matute sv), Mastalli 6,5, Vicente 6; Canotto 6 (69’ Berardi sv), Simeri 7, Strefezza 6,5 (79’ Melara 6). A disp: Bacci, Esposito, Franchini,Crialese, Calò, D’Auria, Severini. All. Ferrara-Caserta 7

Monopoli (3-5-2): Bardini 6; Ferrara 5,5 (64’ Benassi 6), Bei 5, Mercadante 5,5; Rota 6 (73’ Paolucci sv), Scoppa 6, Sounas 6,5, Longo 5,5, Donnarumma 6,5; Salvemini 6,5 (64’ Mangni 6), Sarao 6,5. A disp: Melegatti, Gallitelli, Eleuteri, Genchi, Tafa, Mavretic, Minicucci, Russo, Zampa. All. Scienza 6.

Marcatori: 34’ Simeri (JS), 46’ Salvemini (M), 52’ Canotto (JS)

Arbitro: Provesi di Treviglio 7

Ammoniti: 15’ Sarao (M), 22’ Bei (M), 63’ Allievi (JS), 87’ Benassi (M)

Top

Simeri (Juve Stabia): l’attaccante continua a segnare, bravo nel primo tempo ad anticipare Bei e a rubargli palla, per poi mettere in rete.

Salvemini (Monopoli): molto positivo, ci crede sempre ed è lui infatti a siglare l’1-1.



FLOP

Nava (Juve Stabia): non è il solito oggi. Sbaglia tanto, impreciso nei cross.

Bei (Monopoli): male oggi. Distratto sia in occasione del primo gol, si fa anticipare da Simeri, e sia sul gol di Canotto.