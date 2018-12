Caos Pro Piacenza, esposto in procura di Londrosi: "Stipendi non pagati"

© foto di TuttoLegaPro.com

Durissima presa di posizione di Massimo Londrosi, direttore generale del Pro Piacenza, che attraverso una nota, ha annunciato un esposto in procura contro il presidente Pannella, reo di non aver pagato gli stipendi e i contributi di settembre e ottobre: "Nella giornata di ieri, nonostante le numerose rassicurazioni in merito più volte rivolte ai calciatori ed ai tesserati nonché ai dipendenti e collaboratori della società e persino ai propri legali di fiducia, il presidente Maurizio Pannella ha volontariamente omesso, con motivazioni inaccettabili, di pagare gli stipendi e i contributi di Settembre ed Ottobre. Questa mattina ho pertanto depositato presso la Procura della Repubblica di Piacenza un dettagliato esposto sulla gestione economico-finanziaria del Pro Piacenza affinché sia valutata dal pubblico ministero competente la condotta dell'amministratore sotto il profilo penale e siano in generale vagliate eventuali ipotesi di reato in relazione ai fatti oggetto dell'esposto".