Caos ripescaggi, Di Cintio: "Puntiamo al ritorno della B a 22 squadre"

La sconfitta contro il Benevento non dovrebbe costare la panchina a Cristiano Lucarelli. Il Livorno sembra orientato a proseguire con il suo allenatore, almeno fino alla prossima partita contro l’Ascoli che in caso di esito negativo potrebbe davvero aprire ad altri scenari. Nessun...

QS su Barça-Inter: "Ninja ko. Lautaro si scalda per il Camp Nou"

Il Corriere dello Sport in prima: "La Roma ha una fame da lupa"

Il Messaggero: "Roma, il bivio per l'Europa"

L'Unione Sarda in prima: "Super Pavoletti esalta il Cagliari"

Corriere della Sera su Donnarumma: "Un guaio in più". Ma Zoff è con lui

Attraverso un post sul proprio profilo personale l'avvocato Cesare Di Cintio ha annunciato che la Pro Vercelli, squadra di cui è legale, ha chiesto il ripristino della Serie B a 22 squadre. Questo il testo del post dell'avvocato: “Serie B e format: questa mattina io e l'avvocato Flavia Tortorella siamo tornati al Tar del Lazio per rappresentare l'F.C. Pro Vercelli 1892 e chiedere l’annullamento dei provvedimenti emessi il 13 agosto dall’allora Commissario della FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'obiettivo principale per noi resta la B a 22 squadre”.

