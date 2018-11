© foto di Federico De Luca

In una intervista rilasciata a Tuttosport, la nuova vicepresidente della Lega Pro Cristiana Capotondi svela i suoi programmi: "Vorrei essere giudicata più avanti sulla base dei risultati ottenuti. La Lega Pro mi è sembrata una famiglia molto numerosa con tutto il carico di pathos che questo comporta. Vedo un grande desiderio di cambiare. Ci sono presidenti in carica da tantissimi anni, le proprietà giovani, gli investitori che prendono in eredità squadre in difficoltà economica. Mi piace questo romanticismo pragmatico. Il primo passo deve andare nella direzione della sostenibilità economica dei club. Ma è un ambizione che non mi riguarderà direttamente. Io vorrei lavorare sulla formazione. Di fronte allo scettiscimo posso rispondere con il massimo impegno. Le persone che mi hanno proposto per questo incarico, come Gabriele Gravina e Francesco Ghirelli, lo hanno fatto dopo anni di conoscenza e confronti. Sono responsabilizzata dalla loro fiducia. E non ho intenzione di deludere nessuno".