Capotondi: "Sogno che un giorno ci sia una donna a capo della FIGC"

© foto di Federico De Luca

La nuova vicepresidente della Lega Pro Cristiana Capotondi in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport parla del suo nuovo ruolo e dei propri obiettivi: “Voi vi stupite e io lo capisco. Ma il calcio è una cosa molto seria. Cosa c’è di più rappresentativo della nostra società? È una metafora della vita, e io che lo respiro da quando sono piccola, e come un maschio associo a eventi calcistici alcune fondamentali tappe della mia crescita. Posso dire che oggi corono un sogno. Il mio augurio è che presto altre donne possano arrivare ai vertici delle istituzioni calcistiche e che un giorno possa esserci una donna come presidente della Federcalcio. Le donne nel calcio ci sono e contribuiscono a mandare avanti il sistema. Mi occuperò della parte sociale, della formazione e della comunicazione con una delega ai rapporti col mondo scolastico, una cosa a cui tengo molto. - continua Capotondi – Per prima cosa visiterò le 59 società della Serie C, incontrerò dirigenti, tecnici e calciatori per capire cosa va e cosa non va in questa Lega. Abbiamo bisogno di trovare in fretta la chiave per consentire ai club di contenere i costi e aumentare i ricavi. Il semiprofessionismo mi sembra la strada giusta. Calcio femminile? Conosco le ragazze della Nazionale da tempo, realizzai con loro un documentario. Il passaggio in Federazione voglio interpretarlo come il primo passo verso il professionismo. Direi che se lo meritano, no?”.