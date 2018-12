Capuano: "Avellino e Casertana? Piace l'accostamento a piazze così"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Eziolino Capuano, da tempo papabile nuovo mister della Casertana, è stato accostato anche all'Avellino. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo: "Parlo con grande onestà, al momento non mi ha chiamato ancora nessuno. Non so se l'allenatore sia stato esonerato o meno. Ho un carattere particolare, ma credo anche di essere molto educato e leale, quindi non mi permetterai mai di fare ipotesi. Nei giorni scorsi sono stato accostato alla Casertana, quindi fa sempre piacere essere accostato a piazze importanti. L'Avellino ha fatto la storia fino a qualche mese fa, quindi la categoria non conterebbe. Nel caso specifico ribadisco di non aver avuto contatti con nessuno. Quando il mio nome viene accostato ai biancoverdi viene sempre ricordato l'episodio di Castellammare, quando esultai sulla macchina".