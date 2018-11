Carpi, Stefanelli: "A lavoro per il rinnovo di Concas e Pasciuti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Novità in chiave mercato per il Carpi. A darli è lo stesso dg degli emiliani Stefano Stefanelli dalle colonne della Gazzetta di Modena che ha fatto anche il punto sulla formazione di Fabrizio Castori: “Il pareggio del Benevento è stato accolto con soddisfazione, non poteva essere altrimenti per come è maturato. Al Cabassi e con il Crotone si è rivisto il vero spirito del Carpi, atteggiamento che dobbiamo sempre avere se vogliamo raggiungere la salvezza. Concas e Machach? Cico è in un momento di forma straordinario ed è un elemento fondamentale per il gruppo, incarna a pieno il nostro spirito. Anche Zizou è in crescita, ha caratteristiche uniche in questa squadra. Per Concas e Pasciuti stiamo lavorando al rinnovo, spero di poterlo formalizzare a breve”.