Fonte: TuttoC.com

Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, è intervenuto al termine del match perso contro la Virtus Entella. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "La Carrarese oggi (ieri, ndr) ha disputato una gara positiva sotto molteplici punti di vista tenendo testa alla squadra che ha vinto il campionato. Per quanto visto in campo, ci sono state le opportunità di far male alla Virtus Entella ma non siamo riusciti a sfruttarle a dovere. Il risultato avrebbe potuto e dovuto essere positivo ed è un vero peccato uscire con una sconfitta. Adesso siamo proiettati ai playoff, obiettivo raggiunto anche in questa stagione e che cercheremo di affrontare al massimo delle potenzialità. La squadra ha dimostrato, anche nelle ultime apparizioni, di essere pronta a prescindere dal l'avversario che ci capiterà perché dipende sempre e solo da noi raggiungere i risultati che vogliamo ottenere".