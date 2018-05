Carrarese, Baldini: “Contro la Pistoiese daremo tutto in campo”

Silvio Baldini, tecnico della Carrarese, ha parlato attraverso il sito ufficiale del suo club in vista della gara contro la Pistoiese. “Venerdì sera allo Stadio Dei Marmi incontreremo la Pistoiese, in una partita dal sapore diverso da quello di una normale partita di campionato. In una gara ad eliminazione diretta, la posta in palio è altissima e soprattutto si assottigliano le differenze di valore tecnico tra le squadre andando ad incidere altri fattori quali l'entusiasmo e la voglia di coronare al meglio una stagione importante. Sono convinto che, in un match del genere, non occorrerà spronare nessuno perché se si è arrivati a questo punto è frutto del lavoro di un gruppo importante che ha dimostrato di valere sul campo. La Carrarese metterà in campo tutto quello di cui dispone, senza accontentarsi per non avere alcun rammarico. Non sono in grado di dire cosa ci riserverà il destino ma vorrei che, a prescindere da quale sarà il risultato che dipende da una serie di fattori imponderabili, i ragazzi possano uscire dal campo a testa alta con l'applauso dei propri sostenitori”, le parole di Baldini.