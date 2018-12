In vista del match di oggi contro il Siena, il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha dichiarato: "Il campionato non ammette sosta in questo periodo della stagione, adesso dovremmo affrontare una squadra come il Siena in una partita che si preannuncia davvero interessante. I miei ragazzi sono, comunque, pronti ad affrontare le difficoltà che una partita del genere può generare - riporta il sito ufficiale del club - la nostra forza è nel gruppo che rappresenta il vero valore aggiunto per contrapporci al nostro avversario. I miei calciatori hanno risposto alla grande anche nel turno infrasettimanale dimostrando attenzione e dedizione ed una notevole forza psicologica reggendo l'urto di alcune situazioni non positive tra infortuni e vicenda stadio. Fortunatamente domenica giocheremo di fronte al nostro pubblico che rappresenta il vero dodicesimo uomo in campo, le statistiche parlano di numeri chiari ed evidenti in termini percentuali che favoriscono le squadre che giocano nello stadio amico. È una costante per tutte le compagini, ognuna con i propri obiettivi ,costruire il proprio percorso di risultati positivi in casa e così vale per la Carrarese che non è esclusa da questa regola".