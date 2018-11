Carrarese, Baldini: "Il campo ci dice di un pareggio che accettiamo"

Una trattativa, quella fra Joel Campbell ed il Frosinone, nata e conclusa in pochissimo tempo. Il club ciociaro cercava un colpo di livello europeo e ha trovato nel talento dell'Arsenal il nome giusto. Il suo agente Joaquim Batica, presente al WyScout Forum di Amsterdam, ha scelto...

ESCLUSIVA TMW - Ag. Campbell: "Frosinone scelta giusta. Per lui anno insolito"

Conclude poi: "Il campo ci dice di un pareggio che accettiamo, non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi che hanno dato tutto e nessuno si è risparmiato fornendo il proprio contributo alla causa".

Sulle cose da migliorare: "Certamente è necessario migliorare la nostra fase di uscita per evitare di subire goal che sono ripetitivi e di cui, inesorabilmente, approfittano i nostri avversari. I miei ragazzi sono sempre sul pezzo e sanno che devono migliorare tutti insieme, come si è sempre fatto del resto. La mia squadra ha creduto fino alla fine di poter raddrizzare la gara ed al 91' Piscopo ha trafitto il portiere avversario dopo una bell'assist di Bentivegna".

"La partita di questa sera (ieri, ndr) è stata inizialmente tirata e nella prima parte del primo tempo la contesa si è sbloccata con un eurogol di Basit, senza che la mia squadra, in realtà, soffrisse la pressione avversaria. Il pareggio di Tavano con una vera e propria magia ha dato il là ad altre due grandi occasioni dei miei ragazzi che con lo stesso Tavano, prima, e Caccavallo poi con una bella conclusione, hanno sfiorato il vantaggio ribaltando l'iniziale rete aretina. Nel secondo tempo siamo andati sotto in una situazione di gioco più che evitabile su cui cercheremo di lavorare già dalla ripresa".

Acciuffa il pari in rimonta, e nei minuti di recupero, la Carrarese, impegnata ieri sul campo dell'Arezzo, nella gara che ha chiuso la 12^ giornata del torneo. A margine del confronto, come riferiscono i canali ufficiali del club apuano, è mister Silvio Baldini ad analizzare il confronto:

