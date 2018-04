Carrarese, Baldini: "La speranza è arrivare alla finale playoff"

Ha un sogno Silvio Baldini, che la sua Carrarese riesca nell'impresa di proseguire fino alla fine il percorso negli spareggi promozione. Lo confessa a pochi giorni dal fondamentale derby di Livorno, come riportato dal sito ufficiale carraresecalcio.it: "Non nego che la speranza è quella di arrivare al 16 giugno a giocarci una finale playoff che sarebbe qualcosa di straordinario nonché l'epilogo migliore per questa stagione di sacrifici e duro lavoro da parte nostra, oltre ad una gioia immensa per i nostri tifosi sempre pronti a seguirci e sostenerci".