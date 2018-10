Carrarese, Baldini: "Prestazioni frutto del lavoro impostato"

Il tecnico della Carrarese Silvio Baldini ha commentato così la vittoria di oggi contro il Novara: "Voglio partite dal secondo goal subito, dobbiamo essere smaliziati ed avendo in mano la partita non dovevamo avere quell'atteggiamento. Il nostro primo tempo , seppur senza segnare, è stato ottimo e nel secondo tempo abbiamo mostrato incisività ed efficacia. Le nostre prestazioni sono frutto del lavoro che abbiamo impostato tempo fa ed infatti, oggi, partiamo subito per preparare la partita di Piacenza. Nonostante tutto stiamo cercando di procedere nel nostro cammino in questo campionato. I tifosi sono encomiabili, sono appassionati ed innamorati ed anche oggi si sono dimostrati fantastici e di un'estrema dignità ad aspettare i loro beniamini", ha detto.