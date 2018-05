Carrarese, Baldini: "Qui emozioni mai provate in carriera"

Fonte: TuttoC.com

In una intervista rilasciata al quotidiano Il Tirreno il tecnico della Carrarese Silvio Baldini parla delle forti emozioni vissute in questa stagione: "Alla fine di questo campionato se volessi potrei andare ad allenare in Serie B, ma le gratificazioni che ho avuto quest'anno allenando vicino casa mia sono più importanti. Venire a Carrara è stata una scelta mia, quello che ho provato qui non l'ho provato in tutta la mia vita. E questa è una cosa che anche la gente di qua sa. La città ha capito quello che abbiamo fatto e l'ultima partita che abbiamo giocato in casa lo ha testimoniato con l'affetto, il grandissimo numero di persone che sono venute a seguirci e la gente che mi ha fermato dopo per ringraziarmi: è una gratificazione che non si può immaginare. Puoi fare i soldi che vuoi, ma se non provi queste emozioni non hai realizzato niente".