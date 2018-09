Carrarese, contro la Juve U23 si potrebbe giocare a Pontedera

© foto di Claudia Marrone

La Carrarese molto probabilmente non potrà giocare sul proprio campo la sfida, in programma il 24 settembre, contro la Juventus Under 23. Lo stadio Dei Marmi infatti è al momento inagibile e difficilmente entro lunedì si riusciranno a completare il lavori. Per questo il club toscano sta cercando una soluzione idonea al momentaneo trasferimento con lo stadio Mannucci di Pontedera che, come riporta TuttoC.com, al momento sarebbe la sede più accreditata per ospitare la sfida.