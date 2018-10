Carrarese, Il Tirreno: "Ritardi, lo stadio resta chiuso. Tifosi in tumulto"

Assemblea molto tesa ieri sera alla Sala Amendola di Avenza dopo il sopralluogo effettuato ieri pomeriggio dal sindaco Francesco De Pasquale allo Stadio dei Marmi assieme ai dirigenti della Carrarese, a tecnici e a una delegazione di supporter azzurri: la situazione dell'impianto cittadino è il focus dell'edizione locale odierna de Il Tirreno che titola "Ritardi, lo stadio resta chiuso. Tifosi in tumulto in assemblea. In 200 alla Sala Amendola, fischi e grida contro l’amministrazione comunale. I supporter lanciano una class action e dicono: saremo a tifare davanti ai 'Marmi'".