Carrarese, il match contro il Novara si giocherà a porte chiuse

Carrarese Calcio 1908 S.r.l. conferma che la gara Carrarese vs Novara sarà disputata domenica 14/10/2018, con inizio alle ore 14:30 presso lo stadio Dei Marmi – 4 Olimpionici Azzurri di Carrara, a porte chiuse senza possibilità di ingresso per gli spettatori. Come è noto, l’opzione della partita a “porte chiuse” è divenuta l’unica alternativa per scongiurare la sconfitta a tavolino, a causa sia della impossibilità di disporre di impianti sportivi alternativi presso altre città limitrofe, sia dello stato dei lavori di adeguamento dello Stadio di Carrara, che non risultano ancora ultimati. In occasione della partita, ricordando che le norme federali sanzionano ogni condotta antisportiva o violenta che si svolga non solo all’interno ma anche nel contesto di ciascun evento sportivo, la società e la Squadra rivolgono un accorato appello a tutti i nostri tifosi e agli sportivi affinché il loro comportamento sia improntato, come già accaduto anche nelle precedenti gare disputate nella città di Pontedera, al civile e rispettoso comportamento degli atleti, degli addetti e dei rappresentanti federali e arbitrali.

Cerchiamo, questa volta, di vincere uniti non solo dentro ma anche fuori dallo Stadio dei Marmi, per tornare poi al più presto a gioire tutti insieme, giocatori, Mister e tifosi, durante le prossime partite del Campionato. Appello anche da mister Baldini che ha detto:" Sono al corrente del seguito di tifosi che saranno fuori dallo Stadio. Sono convinto che i nostri supporters si atterranno al rispetto delle regole ed a un comportamento consono e composto, come sempre del resto.

Al termine della gara i ragazzi non mancheranno di salutare , sperando anche in un risultato positivo che non guasta mai , i nostri sostenitori.