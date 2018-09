Carrarese, la colonia empolese continua a stupire

Massimo Maccarone, Francesco Tavano e Claudio Coralli. Sono tre, dei cinque, marcatori della Carrarese all'esordio stagionale in Serie C in casa dell'Arzachena. Tre giocatori che hanno una storia comune con la maglia dell'Empoli dove si sono incrociati nell'arco della loro lunga carriera (il più giovane è infatti Coralli, classe '83) giocando anche assieme nella stagione 2012-13. I tre si sono ritrovati in questa stagione in gialloazzurro assieme ad altri due pezzi dell'Empoli che fu come il tecnico Silvio Baldini e il ds Gianluca Berti. Una piccola colonia nata la scorsa stagione - a cui in estate si è aggiunto il rientrante in Italia Big Mac - che vuole continuare a stupire e trascinare in alto il club marmifero.