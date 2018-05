Carrarese, Maccarone si presenta: "Qui per mister Baldini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Maccarone, nuovo attaccante della Carrarese, ha parlato della sua nuova esperienza. "La Carrarese sarebbe potuta essere la mia squadra anche la scorsa stagione ma non mi sentivo pronto per essere un valore aggiunto. Oggi è tutto diverso e ho raggiunto Carrara con entusiasmo e conscio delle responsabilità che mi stimolano a dare sempre di più perché ho capito, sin da subito, che gli obiettivi sono importanti e le ambizioni altissime in questa piazza. Superfluo è dire che Mister Baldini è stato il traino di questa scelta anche se voglio ringraziare la societá per la sua accoglienza nei miei riguardi. A Carrara non manca nulla per puntare in alto e il passato campionato deve essere punto di partenza per arrivare veramente in alto la prossima stagione. Le sfide mi piacciono ed insieme ai miei compagni e allo staff non ci poniamo limiti perché tutti dovranno temere la nostra fame e la voglia di vincere", ha detto.