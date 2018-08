Carrarese, Oppicelli: "La Serie C è sempre difficile ed equilibrata"

Dalle colonne de Il Tirreno, è intervenuto quest'oggi il presidente della Carrarese Fabio Oppicelli, che si è espresso sul campionato e sulla possibile bozza dei gironi di un torneo che prenderà il via "a data da destinarsi":

"Sembra tutto sommato un girone simile a quello dell'anno scorso. Come trasferte più lontane le ipotesi erano quelle di Gubbio e Terni, poi sicuramente ci saranno le sarde. Secondo me, però, finché non sarà definito tutto questo polverone tra Serie B e C, è difficile farsi un'idea chiara e capire esattamente come saranno suddivisi i tre gironi. Ogni girone ha sempre una serie di club che possono preoccupare più di altri, ma poi alla fine bisogna giocare contro tutti e non credo che questi siano i veri problemi".

Il club azzurro ha però ambizioni importanti: "Sulla carta in qualunque girone trovi sempre nomi di piazze importanti anche di categorie superiori. Al di là dei nomi, però, la Serie C è sempre molto difficile ed equilibrata, come abbiamo visto più volte negli anni precedenti. Per quanto riguarda la Carrarese, un vantaggio importante per noi potrebbe essere quello di partire con un'ossatura rodata. L'importante sarebbe partire subito bene, perché inseguire nel calcio è sempre più difficile rispetto a gestire".