Carrarese, per Piscopo è in arrivo il rinnovo con il Genoa

Tre reti e quattro assist in sei presenze di campionato. Numeri importanti che non stanno passando inosservati. Parliamo dell'esterno offensivo della Carrarese, Kevin Piscopo. Il classe '98 di proprietà del Genoa, così come raccolto dalla redazione di TuttoC.com, potrebbe rinnovare a breve il proprio contratto con il club ligure. Il Grifone, infatti, vorrebbe blindare il proprio gioiellino che ben si sta comportando in terza serie alla corte di mister Baldini. Attesi possibili sviluppi nelle prossime settimane.