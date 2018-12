Carrarese-Pistoiese a porte chiuse: la nota del club

Carrarese-Pistoiese si disputerà a porte chiuse. A comunicarlo il club marmifero con la seguente nota:

La società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. comunica che la gara Carrarese vs Pistoiese in programma domenica 9 dicembre 2018 si disputerà a porte chiuse senza spettatori, seguito di ordinanza del Sindaco di Carrara che ci è stata comunicata soltanto questa sera.

La società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. precisa a tutti i propri tifosi e sostenitori che i tempi concernenti l’esecuzione dei lavori di adeguamento dello Stadio Comunale non sono rimessi alla sua volontà o responsabilità, ma bensì a quella dell’Amministrazione.

Siamo profondamente rammaricati per i tifosi, che fin dallo scorso campionato, si sono affezionati al nostro progetto ed hanno sempre garantito il loro preziosissimo supporto alla Società e alla squadra, sia in casa che in trasferta.

Viviamo per noi, per i tifosi e per la citta di Carrara, lo svolgimento a porte chiuse delle partite del nostro campionato, come una pesante sconfitta sportiva, morale e di immagine, che determina un danno incalcolabile.

La società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. confida ancora una volta in una rapida soluzione della vicenda auspicando un ulteriore e fattivo interessamento di tutti i soggetti, gli Enti e le Istituzioni preposte volto ad ottenere l’immediata riapertura dello Stadio.