Carrarese, Ricci: "Andremo in Sardegna a vendere cara la pelle"

Il difensore della Carrarese Luca Ricci dalle colonne de La Nazione ha parlato della sfida contro l'Arzachena in trasferta: “Da quando sono arrivato abbiamo incontrato tutte le avversarie che puntano ai play off, Prato escluso, e non abbiamo mai sfigurato. Per questo andremo in Sardegna per vendere cara la pelle contro un avversario difficile come l'Arzachena”.