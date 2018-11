Carrarese, Tavano: "Solo noi possiamo farci male. Entella? Non capisco"

© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Carrarese Francesco Tavano intervistato da TuttoC.com ha parlato del suo ottimo momento di forma con già 9 reti all'attivo in questo avvio di stagione: “Per fortuna sto bene fisicamente, e ho ancora voglia di mettermi in discussione, nonostante l'età. Qui a Carrara ho trovato un ambiente giusto, un mister che mi dà fiducia, una società seria e dei tifosi che non fanno mai mancare l'apporto, per un calciatore questi sono requisiti fondamentali.Siamo un'ottima squadra, e credo che alla fine solo noi possiamo farci male. Tutto dipende da noi, non basta sapere di essere forti, serve anche una certa e costante concentrazione e attenzione ai dettagli. - continua Tavano parlando dell'Entella e della Juventus B – Quella dei liguri è una situazione che non capisco, non so perché ancora non abbiano deciso e perché abbiano fatto passare tutto questo tempo. Chi ha giocato meno gare farà adesso più fatica, è vero che come ho detto prima ogni partita è a sé, ma non è facile poi tenere certi ritmi, un po' di alterazione generale si subisce. Io alle cosiddette Squadre B sono favorevole, alla fine serve nuova linfa alla Nazionale italiana, e al calcio in generale, che non ha fatto molto bene nell'ultimo periodo. I giovani devono crescere”.