Carta suona la carica per la sfida alla Carrarese: "Olbia, devi osare"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Appuntamento di cartello per l'Olbia, che questa sera sarà impegnata nella sfida dell'8^ giornata contro la Carrarese. Per l'occasione, il DS dei sardi Pierluigi Carta suona la carica, e sprona i suoi e tutto l'ambiente gallurese: "È una di quelle partite che si desidera sempre giocare, contro un avversario di livello che rappresenta un banco di prova importante per dimostrare la nostra forza e dare seguito alla prova di agonismo e temperamento offerta contro l'Alessandria. Stasera mi aspetto una bella sfida, aperta e combattuta su ogni pallone tra due squadre organizzate e di qualità che metteranno in evidenza precise identità di gioco. Sarà dura tanto per noi quanto per loro, ma scenderemo in campo determinati a portare a casa punti pesanti. È nelle nostre capacità e arriviamo pronti sotto ogni aspetto a questo appuntamento".