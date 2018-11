Casertana, c'è Gallo in pole per il post Fontana

© foto di Federico Gaetano

Con mister Gaetano Fontana sempre più a rischio, la Casertana sta valutando alcuni profili per poter sostituire il tecnico sempre più prossimo all'esonero. Secondo quando raccolto da TuttoC.com, non ci sarebbe solo l'ex Avellino Michele Marcolini al vaglio della dirigenza rossoblù, ma anzi, in pole ci sarebbe l'ex Spezia Fabio Gallo, a ora principale candidato a rivestire il ruolo di tecnico dei falchetti.