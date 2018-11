Casertana, Capuano in ribasso. Martone verso la permanenza

© foto di Federico Gaetano

Sembra ormai tramontata la pista che porta nella direzione di Eziolino Capuano come nuovo tecnico della Casertana. Il patron rossoblù, Giuseppe D'Agostino, scioglierà la riserva solo dopo la sfida di Rende, che nel frattempo sarà preparata da Raffaele Esposito. Ma la candidatura dell'ex trainer di Modena e Sambenedettese perde consistenza, con le parti che nelle ultime ore si sarebbero allontanate. Restano in voga le idee Gallo e Pochesci, anche se non sono da escludere altri inserimenti. Magari Pasquale Luiso, un profilo che potrebbe essere valutato, così come non è da scartare l'ipotesi che D'Agostino possa ricostituire il tandem che portò i Falchetti fino alla seconda fase play-off nel 2017, richiamando quindi Guglielmo Tudisco (quest'estate tecnico degli svincolati AIC dell'Equipe Campania) per affiancarlo ad Esposito. Ma di novità sostanziali non ce ne sono, a parte la quasi certa permanenza del Ds Aniello Martone il quale, nonostante qualche dubbio interiore, avrebbe scelto di continuare la sua avventura al fianco di D'Agostino. Sarà, invece, operato in una data ancora da stabilire il numero uno Danilo Russo (nella foto): per lui "trauma distorsivo del ginocchio destro con distrazione di grado elevato del legamento crociato anteriore”, secondo quanto comunicato dalla società.