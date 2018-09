Casertana, club pronto ad adire le vie legali per dichiarazioni Del Gaudio

© foto di Giuseppe Scialla

”E' evidente che in modo diretto o indiretto ci sia lo zampino di Lotito nel mondo della Casertana”. Così ha detto Pio Del Gaudio, ex sindaco di Caserta, in merito alla squadra locale. Adesso la società campana potrebbe decidere di tutelarsi attraverso le vie legali, come riporta un comunicato pubblicato sul sito del club: "La Casertana FC, in considerazione delle dichiarazioni inopportune e prive di qualsiasi fondamento del dott. Pio Del Gaudio, si riserva nelle prossime ore di adire le vie legali per tutelare l’immagine del club rossoblu ed il buon nome di coloro che lavorano ogni giorno affinchè esso sia un esempio di lealtà, sportività e trasparenza. 'Un atto dovuto - commenta il presidente D’Agostino - Sfido chiunque a provare che dietro la Casertana ci sia qualcuno di diverso dal sottoscritto. Mi dimetterei subito qualora fossi smentito dai fatti. Ma si tratta di qualcosa di impossibile e fantasioso'”, si legge.