Casertana, D'Angelo: "Dobbiamo trovare la mentalità da Serie C"

© foto di Giuseppe Scialla

Prima di proiettarsi alla gara in casa della Virtus Francavilla, l'esperto Angelo D’Angelo, centrocampista della Casertana, fa un passo indietro alla vittoria col Catanzaro: “Di sicuro la vittoria porta entusiasmo e il sorriso, permettendoci di affrontare la settimana nel migliore dei modi. Ma noi dobbiamo guardare la classifica e, visti i nostri obiettivi e il fatto che che siamo venuti qui per fare grandissime cose, per ora siamo un po' indietro. Adesso in casa del Francavilla con un pizzico di entusiasmo in più però per portare a casa i punti dobbiamo avere lo stesso atteggiamento visto con il Catanzaro".

La Casertana sembra ancora un work in progress: "Abbiamo trovato delle difficoltà e la fortuna non ci ha aiutati, ma dobbiamo cercare di trovare la mentalità giusta, da Serie C. In altre categorie sul lato tecnico si può venirne fuori, ma in questo campionato dobbiamo avere fame, cattiveria e arrivare prima sulla palla. Poi abbiamo la giusta qualità lì davanti per fare differenza. Quelle due sconfitte bruciano perché sono venute in quel modo. Fino ad ora nessuno ci ha messo sotto e quei due ko ce li siamo meritati perché i gol ce li siamo fatti da soli. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, avere la testa per 95' perché bisogna evitare espulsioni e nervosismo. E' la Serie C ad aver detto questo”.