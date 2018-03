Casertana, D'Angelo dopo il ko: "Primo gol della Reggina inesistente"

© foto di Giuseppe Scialla

Luca D'Angelo, tecnico della Casertana, ha parlato in sala stampa dopo il ko contro la Reggina di ieri sera. "C’è rammarico perché il loro primo gol non era tale. E’ stata presa in campo da De Vena. Ai ragazzi non ho niente da rimproverare che hanno dato tutto. La Reggina ha segnato in pratica su due calci piazzati. E, ripeto, il primo era clamorosamente un ‘non gol’. La squadra ha giocato ed ha preso gol nel suo momento migliore. Poi diventa difficile perché ovviamente la Reggina si difensiva con grande concentrazione e fisicità. La squadra ha giocato la partita che doveva. Abbiamo commesso errori e siamo stati puniti. Oggi è la dimostrazione che dobbiamo pensare soltanto a conquistare i punti necessari per salvarci. Troveremo tutte partite difficili. Quando mancano poche gare i punti diventano pesanti. C’era un po’ di nervosismo. Loro continuavano a protestare anche su cose inesistenti, ho chiesto di smettere e loro hanno risposto. Si può discutere, ma le parole vanno pesate. Dispiace perché il presidente della Reggina è stato gentilissimo e c’ha anche accompagnato in tribuna e lo stesso pubblico di casa ha tenuto un comportamento impeccabile”, si legge sul sito ufficiale del club campano.