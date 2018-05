Casertana, D'Angelo: "Importante passare il turno, anche se a fatica"

© foto di Giuseppe Scialla

Missione compiuta per la Casertana che, battendo il Rende 2 a 1, prosegue il proprio cammino nei playoff. Ecco come ha commentato la vittoria il tecnico dei rossoblu, Luca D'Angelo: “Abbiamo faticato ma lo sapevamo, era preventivabile. La nostra soddisfazione viene anche dagli altri risultati visto che il Monopoli ha perso in casa ed il Cosenza perdeva in casa a cinque minuti dalla fine. Inconsciamente quando giochi in casa con due risultati a disposizione, hai tutto da perdere. Noi volevamo fare un'altra partita, aggredendoli ma non ci siamo riusciti visto che la squadra era un po' bloccata. La situazione si è poi sbloccata dopo il gol del pareggio, quando la squadra ha capito che il traguardo era ormai vicino. Comunque era importante passare il turno, l'abbiamo fatto, con fatica perché il Rende ha giocato una buona partita però siamo tutti molto felici perché è un risultato molto importante”, le parole dell'allenatore.