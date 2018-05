Casertana, D'Angelo: "Un vantaggio essere obbligati a vincere"

© foto di Giuseppe Scialla

Prima della partenza per Cosenza, il tecnico della Casertana Luca D’Angelo ha incontrato la stampa: “Sappiamo bene che sarà una partita difficile. Ma siamo consapevoli di avere le carte in regola per giocarcela. Sarà una partita diversa rispetto a quelle della stagione regolare. All’andata meritammo di vincere, mentre al ritorno il pari probabilmente sarebbe stato più giusto. Fatto sta che questi risultati ci dicono che possiamo fare un’altra grande partita. Siamo obbligati a vincere, ma forse questo può essere un vantaggio visto che sappiamo di dover attaccare per cercare il risultato pieno. Del resto anche la nostra gara con il Rende è stato un esempio lampante di ciò. Qualche novità? Abbiamo giocato tre partite in dieci giorni e può starci che qualcuno sia stanco. Proprio per questo qualche variazione nell’undici iniziale ci sarà. Di fronte troveremo una squadra che, una volta archiviata una partenza non semplice, ha trovato una propria dimensione chiudendo al quinto posto. Dovremo giocarcela con grande determinazione e aggressività”.