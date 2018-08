Casertana, De Vena verso il nuovo Avellino

“L’Italia suscita di nuovo grande interesse, l’arrivo di CR7 in Serie A ne è la prova. Sono arrivati anche altri calciatori importanti, l’Inter era su Modric e la Juve pensava anche a Marcelo. Già il fatto di aver trattato grandi nomi è importante”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore...

Serie A, live dai campi - Bologna, Palacio recupera. Cagliari, Ceppitelli out

Gasperini: "CR7 ha portato un effetto positivo per tutto il calcio italiano"

Micheletti: "Inter delusione e Spalletti non ha alibi"

DI Mauro: "Roma, Pastore è forte ma non lo avrei mai preso"

Juve, tre piste per il centrocampo del futuro. Sfida al Barça per Rabiot

Cosmi: "Non ho ricevuto richieste nonostante i miei risultati"

Niang-Leganes, fumata grigia. Il Toro dice no al prestito con diritto

Torino, sirene tedesche per Ljajic: offerta dello Schalke 04

Alessandro De Vena , punta classe 1992, potrebbe lasciare la Casertana. La notizia era stata confermata anche dal ds rossoblù Martone nei giorni scorsi ed ora c'è anche una candidata concreta per il futuro del giocatore: secondo quanto riportato da TuttoC.com l'attaccante potrebbe ripartire dal nuovo Avellino.

