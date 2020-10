Casertana, dopo un caso di positività al Covid-19, nuovo ciclo di tamponi: tutti negativi

Giornata di tamponi, quella di ieri, in casa Casertana, con il club che si trovava a monitorare anche un precedente caso di positività al Covid-19.

Sospiro di sollievo per i falchetti, prossimi alla gara contro il Catanzaro: i nuovi tamponi effettuati al gruppo squadra hanno dato esito negativo; negativo anche il nuovo tampone a cui è stato sottoposto il componente del gruppo che era risultato 'inconclusivo' nell'ultimo controllo effettuato la scorsa domenica a Teramo.

La squadra ora potrà partire per il ritiro di Avellino. Resta in isolamento fiduciario il tesserato risultato positivo lo scorso weekend.