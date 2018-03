Casertana, ds Martone: "Pensiamo alla salvezza"

© foto di Giuseppe Scialla

Intervenuto nel corso di "Focus Serie C", in onda tutti i mercoledì su Otto Channel, il direttore sportivo della Casertana, Aniello Martone ha fatto il punto sulla stagione dei falchetti e sul traguardo da raggiungere: "Il nostro obiettivo resta la salvezza, poi chiaramente se dovesse arrivare qualcosa di più importante la prenderemo in considerazione".

Sul mercato di gennaio: "Abbiamo condotto importanti operazioni con l'arrivo di giocatori del calibro di Forte dal Rende, Pinna dal Cosenza e De Vena dalla Lucchese. Inoltre, abbiamo monetizzato con la vendita al Parma del centrocampista Giuseppe Carriero".

A fine giugno potrebbe tornare il centrocampista Nicola Mancino dal Siracusa?

"É un giocatore che ci interessa, a fine maggio potremmo incontrarlo per parlare".

Nell'ultimo giorno del mercato estivo è arrivato Turchetta...

"Si. E' un calciatore che ho voluto fortemente. Dopo un periodo di ambientamento Gianluca sta dimostrando il suo valore. Spero che possa tornare al gol anche l'attaccante De Vena.

Per l'anno prossimo i tifosi vorrebbero qualcosa in più di una semplice salvezza.

"Non vogliamo fare voli pindarici, la Serie C è già un miracolo. Non vogliamo fare promesse che non possiamo mantenere, l'obiettivo è quello di mantenere il professionismo a Caserta".

Infine una battuta sui suoi primi mesi in rossoblu: "Sono arrivato a Caserta tra tanto scetticismo perché non avevo mai ricoperto il ruolo di direttore sportivo ed inserirmi in una piazza così non era semplice. Col passare del tempo però mi sono ambientato bene e credo di essere entrato nelle simpatie dei tifosi".