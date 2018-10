Casertana, Fontana: "Costretti a rincorrere ormai da inizio campionato"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo il 2-2 della sua Casertana contro il Matera, ha così parlato l'allenatore dei campani Gaetano Fontana: “Abbiamo sbagliato tante cose e credo di sapere anche dove. Alcune scelte purtroppo sono condizionate da assenze e situazioni che perdurano da molto tempo: da inizio campionato siamo costretti a rincorrere, a volte riusciamo a rimetterla in piedi, altre volte invece paghiamo dazio. Alcuni atteggiamenti non mi piacciono, non fanno parte della gara. Abbiamo concesso delle opportunità da goal e poi sono arrivati. La squadra nel secondo tempo si è messa meglio e ha giocato meglio rispetto al primo tempo”.

Inoltre, come si apprende da sportcasertano.it, ha risposto con un “Ma lei fa domande per lei o per i tifosi?” al giornalista che gli aveva posto il quesito prima di abbandonare il tavolo della conferenza stampa dello stadio ‘XXV Settembre-Franco Salerno’.