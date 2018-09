Casertana, Fontana: "Perso per errori nostri, non dell'arbitro"

© foto di GianfrancoCarozza

Gaetano Fontana, tecnico della Casertana, si è mostrato molto amareggiato dopo la sconfitta subita in rimonta contro la neo-promossa Rieti: "Non cerco alibi, anche se abbiamo subito pochissimo nonostante l'inferiorità numerica. Il rammarico è grande perché abbiamo perso per errori nostri e perché dovevamo fare di più per vincere. Commentiamo una sconfitta maturata grazie a due rigori regalati da noi, non certo dall'arbitro. Non capisco tutto questo nervosismo già alla seconda giornata da parte della mia squadra. Evidentemente si è creato un clima per cui la Casertana deve vincere tutte le partite ma questo non sta generando una tensione positiva in alcuni dei ragazzi visto che poi gettiamo alle ortiche le partite in questo modo", le dichiarazioni riprese da TuttoC.com.