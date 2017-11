Casertana, i numeri non sorridono ai falchetti

Nello Martone © foto di Giuseppe Scialla

Sono i numeri a parlare per la Casertana. Numeri a dir poco impietosi per il club campano, con nove punti raccolti in dodici partite e un inevitabile ultimo posto. Sono otto i gol realizzati - solo una rete segnata tra le mura amiche - a fronte dei quattordici subiti. La piazza comincia a rumoreggiare con il ds Nello Martone finito ancora una volta nell'occhio della critica. Lo riporta il sito TuttoC.com