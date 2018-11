Casertana, Martone: "Alfageme-Avellino? Per ora nessun contatto"

© foto di Armando Serpe

Il direttore sportivo della Casertana Aniello Martone in un'intervista a Radio Punto Nuovo ha parlato delle voci sull'interessamento dell'Avellino per l'attaccante Luis Maria Alfageme: “Al momento non ci sono state chiamate o chiacchierate con Musa, ma qualora dovesse arrivare un'offerta il calciatore sa come rapportarsi con la società e nel caso la valuteremo assieme anche perché nel calcio tutto può succedere e non si chiude nessuna porta a nessuno. Luis è un professionista serio, un grande uomo che si allena e non molla mai senza contare che ha un altro passo per questa categoria. - conclude Martone come riporta Tuttoavellino.it - D'Angelo e Castaldo? Premetto che mi dispiace per come sono arrivati e per le vicende legate all'Avellino, ma rifarei la scelta 100 mila volte. Ho trovato due professionisti e due uomini che hanno sposato la causa, mai presuntuosi, due modelli da seguire, e sono contento per come si stanno comportando".