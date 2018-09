© foto di Armando Serpe

Non si vede l'ora di tornare a calcare il terreno di gioco in una gara ufficiale in casa Casertana, tanto che ci è voluto un battibaleno per decidere di anticipare a domenica sera la partita con la Cavese si giocherà domenica alle 20.30: "Da parte nostra - dice il consulente sportivo rossoblù Aniello Martone ai colleghi de Il Mattino - c’era una gran voglia di giocare per i tre punti. E ciò al di là di chi possiamo recuperare o meno, anche perché, ad ogni buon conto, facciamo ampio affidamento in tutti i componenti della nostra squadra".