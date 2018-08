Casertana, Martone: "Prima Adamonis, poi mercato chiuso"

© foto di Armando Serpe

Un calciomercato sostanzialmente chiuso per la Casertana, come conferma dalle colonne de Il Mattino, il responsabile di mercato rossoblù Aniello Martone. Unica eccezione, il ruolo del portiere:

"Per questo ruolo stiamo definendo i dettagli per ingaggiare Adamonis dalla Lazio. Questa eccezione, tuttavia, è derivata dal fatto che la trattativa per il ragazzo è antecedente alla dichiarazione del presidente, per cui prima che si chiudano ufficialmente le operazioni di mercato cercheremo di risolvere la questione e tesserare Adamonis".

I nomi che circolano sono poi tanti, ma il DS frena nuovamente: "Sono soltanto voci perché non c'è stata alcuna trattativa in tal senso. È chiaro che spesso ci contattano i procuratori per proporci i propri giocatori. Al momento, però, posso assicurare che, a eccezione di Adamonis per il quale, ripeto, dobbiamo ancora concludere la trattativa, non ci saranno altri arrivi. Fiducia non solo a Santoro e Cigliano ma anche a D'Angelo, Mancino, per cui piena fiducia a tutto il centrocampo e a tutta la squadra. Del resto, se Santoro e Cigliano sono rimasti con noi è perché crediamo nelle loro qualità e, pertanto, ci potranno dare una robusta mano per un campionato che si presenta lungo e importante. Insomma, non ci sono zone del campo in cui siamo carenti, ma completi in ogni reparto".