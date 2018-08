Casertana, Romano: "Stagione importante per me e per la squadra"

© foto di Giuseppe Scialla

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della Casertana Antonio Romano ha dichiarato: “Stiamo continuando a lavorare come sempre. Sapendo che inizieremo più tardi stiamo caricando un po’ di più. Quando poi il campionato avrà inizio alleggeriremo per poter condurre nel migliore dei modi l’intera stagione. Siamo consapevoli che la società ha fatto delle cose importanti. Fa piacere a tutti perché quando si alza l’asticella diventa sempre più stimolante lavorare ogni giorno. Quando arrivano giocatori di un certo livello andare al campo è ancora più piacevole. Ringrazio il presidente ed il direttore per aver creduto in me anche quest’anno in un discorso ambizioso. E’ una stagione importante per me, ma soprattutto per la squadra. Le avversarie? Chiaro che se dovesse salire il Catania sarebbe una pretendente in meno. Ma con o senza il Catania dobbiamo scendere in campo sempre con lo stesso atteggiamento. Del resto non mancano le squadre attrezzate. Basti guardare anche il Catanzaro e il Trapani. Noi ce la giocheremo. Sarà un campionato bello e difficile, come sempre. Quando si cambia allenatore ci sono sempre delle differenze. Mi sono trovato bene con D’Angelo e altrettanto ora con mister Fontana. Con quest’ultimo siamo un po’ più dinamici perché ci chiede sempre di giocare di prima, mentre in passato ci si chiedeva prima il controllo”.