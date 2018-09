"Aboliamo questa farsa". Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi non le manda a dire, nel corso dell'intervista rilasciata a la Repubblica dopo la sentenza sul caso Chievo-Cesena: "Ci hanno rubato la serie B facendoci un danno di 5 milioni, con sentenze farsesche e vergognose. Una barzelletta, l’ennesimo infortunio di un sistema di giustizia sportiva che va azzerato e cambiato. È autoreferenziale, non garantisce terzietà, l’imparzialità dei giudizi. Non è credibile. Con queste sentenze si continuano a lanciare messaggi aberranti".